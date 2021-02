Vucinic: “Roma piazza particolare, senza Champions ha fallito. Il ricordo più bello? La doppietta al derby”

Mirko Vucinic, doppio ex del big match delle 18.00 tra Juventus e Roma, intervistato tra le pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha così analizzato la stagione della squadra di Fonseca: “Finora negli scontri diretti ha concesso troppo. Roma resta una piazza particolare: anche senza quel tifo meraviglioso di cui adesso si sente la mancanza, c’è la tendenza a esaltarsi e a deprimersi troppo. Spero che i problemi tra Fonseca e Dzeko vengano risolti. Comunque la Roma ha un bel gioco e un organico competitivo. Se non va in Champions, ha fallito”.

Sul ricordo più bello e più brutto vissuto in giallorosso: “Il più bello è la doppietta nel derby del 2010, quando ho purgato i laziali. Il più brutto… sono due: la sconfitta con la Sampdoria che ci ha fatto perdere lo scudetto nel 2010 e l’eliminazione in Champions contro l’Arsenal ai rigori nel 2009. Sbagliai il mio tiro e non dormii per tre notti”.

Foto: Twitter personale