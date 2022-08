VRANCKX, MEDIANO DI ROTTURA CON UN CONTO IN SOSPESO CON DE KETELAERE

Nonostante il campionato sia già iniziato, prosegue, e sarà così per altri dieci giorni, la finestra estiva di calciomercato. A proposito del Milan, il giocatore che pare esser sempre più vicino all’approdo in rossonero, anche in virtù dell’infortunio di Krunic, è Aster Vranckx. La dirigenza, infatti, avrebbe avuto proficui contatti con il Wolfsburg nelle ultime ore, con l’obiettivo di “strappare” il belga classe 2002 tramite la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10/12 milioni di euro.

Nonostante la sua giovanissima età – ha solamente 19 anni – Vranckx vanta già un curriculum di tutto rispetto. I primi calci al pallone li tira indossando la maglia dell’Hoegaarden, squadra dilettantistica che dista mezz’ora da casa sua, a Kortenberg. Il suo percorso segue, immediatamente, una linea ascendente: dopo aver giocato nel Tienen prima e nel Woluwe Zaventem poi, si trasferisce al Malines.

Con i giallorossi, Vranckx ha l’occasione di mettersi in mostra, tanto da entrare nel giro delle nazionali giovanili del Belgio. Nel 2018, infine, il club gli fa firmare il suo primo contratto da professionista, a soli 16 anni. Qualche mese più tardi, arriva il momento dell’esordio: l’allenatore lo manda in campo nei minuti finali della Supercoppa del Belgio, persa 3-0 contro il Genk. Sostituisce Van Damme, viene definitivamente aggregato alla prima squadra. Ad agosto debutta in Pro League contro l’Anderlecht e, tre giorni più tardi, rinnova il proprio contratto fino al 2022. Il 15 febbraio dell’anno seguente, realizza la sua prima rete con un colpo di testa su calcio d’angolo, fissando lo score definitivo sul 2-0, sempre contro l’Anderlecht. In totale, totalizza in Pro League 38 presenze tra il 2019 e il 2021, segnando anche 5 gol. Un bottino soddisfacente per il Wolfsburg che, nell’estate del 2021, lo porta in Germania, pagandolo circa 9 milioni. Ventiquattro presenze e 2 reti in una stagione di Bundesliga, e ora l’ambizione di poter vestire la maglia della squadra campione d’Italia in carica.

Alto un metro e 85, il suo peso (intorno agli 80 kg) non gli impedisce di essere un calciatore agile. Dal punto di vista tecnico, è un centrocampista maggiormente di rottura, con il vizio dell’inserimento. Nel Wolfsburg è stato impiegato principalmente come mediano davanti alla difesa in un 4-2-3-1, lo stesso modulo utilizzato dal Milan. In patria lo paragonano ad Alex Witsel, ma è Kevin De Bruyne il giocatore che ha sempre preso a riferimento. Non è casuale la scelta di vestire la maglia del Wolfsburg, squadra con cui l’attuale talento del City ha iniziato una vera scalata nel calcio mondiale. In Belgio ha già incrociato Charles De Ketelaere, il gioiello acquistato dal Milan nell’attuale finestra di calciomercato. Nel 2020, quando giocava nel Malines, è arrivato secondo nella classifica delle migliori giovani promesse del calcio belga. Classifica vinta proprio da CDK.

A proposito della sua vita privata, si sa davvero poco. Sul proprio profilo Instagram, seguito da 27 mila persone, condivide solamente foto che lo ritraggono in campo. Grande spazio è dedicato ai traguardi raggiunti con la maglia del Belgio, sia con la Nazionale Under 19 che con l’Under 21. Numero otto ben in vista, qualche scatto in cui è impegnato a firmare autografi e parole da leader in erba. Il suo ultimo post è solamente di una settimana fa. “Accetta. Rifletti. Muoviti”, ha scritto. Tra i commenti una vera invasione da parte dei tifosi del Milan, felici di accogliere un altro talento belga dopo De Ketelaere. Per “risolvere” quel conto in sospeso. Ma, questa volta, da compagni di squadra.

