Pioli su De Ketelaere: “Impressioni positive. Ci vorrà tempo ma nessun dubbio sulle sue qualità”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Milan–Udinese, Stefano Pioli ha commentato anche l’esordio di Charles De Ketelaere: “Impressioni molto positive. Innanzitutto è un ragazzo molto intelligente, legge in anticipo le situazioni. Poi è stata un’estate particolare per lui ma questi minuti in cui gioca si sta abituando. Ci vorrà tempo ma sulle sue qualità non ci sono dubbi“.

Foto: Twitter Milan