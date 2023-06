Volpato-Missori per il Sassuolo: tempistica rispettata

Sabato scorso avevamo parlato di un incontro programmato entro mercoledì tra Roma e Sassuolo per definire le operazioni che porteranno il terzino Missori e il trequartista Volpato al club emiliano. Possiamo confermare che il summit è previsto per domani, la Roma conta di incassare tra i 9 e i 12 milioni in modo da avvicinarsi ai 30 milioni che servono entro fine mese. Il Sassuolo conta di chiudere anche l’operazione Mulattieri con l’Inter.

Foto: Twitter roma