Esclusiva: Sassuolo, incontri con Inter e Roma per chiudere tre operazioni

Il Sassuolo ha in agenda un paio di incontri, tra lunedì e mercoledì, per provare a chiudere tre operazioni a prescindere dalla vicenda Frattesi. Si tratta di Samuele Mulattieri (attaccante classe 2000 rientrato all’Inter dopo l’ottima stagione con il Frosinone) Cristian Volpato trequartista classe 2003 e Filippo Missori, terzino destro classe 2004, entrambi di proprietà della Roma. Operazioni che il Sassuolo intende chiudere e che sono sganciate dalle trattative in corso per Davide Frattesi. Su quest’ultimo l’Inter ha guadagnato la pole, come già raccontato, ma deve evitare di perderla chiudendo in fretta un’operazione in uscita che possa permetterle di definire l’affare per il centrocampista del Sassuolo, tutto questo perché la concorrenza è importante. A partire dalla Juve, che ha chiesto informazioni nelle ultime ore, più defilate – almeno oggi – ci sono Roma e Napoli.

Foto: Logo Sassuolo