Volpato e Bove, due baby salvano la Roma: col Verona finisce 2-2. Espulso Mourinho

Dopo il primo tempo decisamente di marca Verona, nel secondo tempo la Roma soffre meno riuscendo spesso a tenere a bada gli ospiti. In zona offensiva, però, le cose non migliorano più di tanto i giallorossi si fanno vedere con una conclusione a lato di Veretout e con qualche palla inattiva. Proprio da una di queste nasce il gol dell’1-2: Barak respinge sugli sviluppi da corner e Volpato, entrato da tre minuti arriva in corsa e calcia battendo Montipò. Proteste della Roma al 73′ per un contatto in area tra Ceccherini e Pellegrini, ma Pairetto lascia correre. I padroni di casa alzano i giri del motore e all’84’ arriva il pareggio. È ancora un giovane a risolvere le cose, sempre sugli sviluppi da corner: Bove controlla una ribattuta e con il destro non lascia scampo al portiere. Nel finale espulso Mourinho per proteste (ha fatto il gesto del telefono), che prima di uscire dal campo dà il cinque a Tudor.

Foto: Twitter Roma