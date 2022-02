Barak piu Tameze: super Verona, 2-0 all’intervallo. La Roma al buio

Non sono mancati i gol nel primo tempo dell’Olimpico tra Roma e Verona. I giallorossi, con diverse assenze tra covid e problemi fisici, hanno subito notevolmente le ripartenze della squadra di Tudor, che ancora una volta si dimostra in grado di colpire qualunque avversario. I gialloblu, infatti, sono passati in vantaggio già al 5′ con Barak al termine di un notevole schema su calcio di punizione culminato con la conclusione di Faraoni respinta da Rui Patricio sui piedi del centrocampista ceco. L’assenza di veri e propri punti di riferimento fa la fortuna del Verona con il pacchetto arretrato giallorosso che fatica a capire qualcosa, così al 20′ è già 0-2: ennesima ripartenza perfetta degli ospiti con Tameze che sfrutta l’assist di Caprari e insacca con una sassata sotto la traversa. La Roma balla ancora e subirebbe anche la terza rete ma Simeone, autore peraltro di una bellissima giocata, è in fuorigioco e Pairetto annulla. Cresce il nervosismo in campo, soprattutto tra i calciatori di Mourinho, e ne fanno le spese sia Pellegrini che Oliveira, entrambi ammoniti. Di pari passo cala un po’ il ritmo e i due portieri fanno da spettatori. La luce sembra spenta per i calciatori della Roma, che chiudono i primi 45′ sotto di due reti contro un ottimo Verona.

Foto: Twitter Hellas Verona