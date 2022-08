Vlasic, in corso le visite mediche col Torino: poi firma e ufficialità

Nikola Vlasic è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il fantasista croato, atterrato ieri pomeriggio all’aeroporto di Malpensa e giunto a Torino solamente in serata, questa mattina si è recato all’Olimpico per sottoporsi alle visite mediche. Una volta concluse, il calciatore si dirigerà verso la sede del club insieme al proprio agente per le foto di rito e la firma sul contratto: prestito con diritto di riscatto. Vlasic potrebbe unirsi alla squadra in tempo per essere tra i convocati di Monza-Torino, gara d’esordio dei granata, in programma sabato 13 agosto alle 20.45.

Foto: Twitter Euro2020