Nikola Vlasic sarà un nuovo giocatore del Torino: il trequartista croato è arrivato in città ed è pronto a sposare la causa granata. Domani visite mediche e firma sul contratto, per poi mettersi al lavoro agli ordini di Juric. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham.

Foto: twitter Euro 2020