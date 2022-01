Pesanti striscioni a Firenze contro Vlahovic

Minacce e offese. I tifosi della Fiorentina non vanno per il sottile nei confronti di Dusan Vlahovic. Mentre Juve e Fiorentina sono al lavoro per il trasferimento di Dusan Vlahovic in bianconero, i tifosi della Fiesole non l‘hanno presa bene e hanno appeso pesanti striscioni sui cancelli dello stadio “Il rispetto non si conquista con i gol”. A firmarlo è sempre la Curva Fiesole. Altri sono stati decisamente più duri: “Gobbo di m…Le tue guardie non ti salveranno la vita, per te è finita”. Il talento serbo in forza alla Viola è fino a oggi in vetta alla classifica cannonieri con 17 gol. FOTO: Twitter Fiorentina