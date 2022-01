Vlahovic-Juve: base da 65-67 milioni più bonus. E Morata-Barcellona si riapre

Juve e Fiorentina sono al lavoro per il trasferimento di Dusan Vlahovic in bianconero. La trattativa è in stato molto avanzato e, secondo quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, è stata posta una base da 65-67 milioni più bonus per arrivare rapidamente alla definizione. La clamorosa svolta è arrivata in serata, a maggior ragione dopo le parole rilasciate in esclusiva da Daniele Pradè a Sportitalia, che ha tirato dentro la Juve in un’operazione che può consentire ad Allegri di avere presto il centravanti serbo, l’uomo ritenuto ideale per dare una svolta al reparto offensivo. Adesso si tratta di mettere a posto gli ultimissimi dettagli, ma la strada è molto ben tracciata. E a questo punto va tenuta in seria considerazione l’ipotesi di una riapertura per il trasferimento di Alvaro Morata al Barcellona. L’attaccante spagnolo era stato bloccato da Allegri proprio in attesa di Vlahovic in bianconero. Sbloccandosi il trasferimento di Dusan alla Juve, si riapre automaticamente la pista per il trasferimento di Morata in blaugrana.

FOTO: Twitter Fiorentina