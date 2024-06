Vivarini saluta Catanzaro: “Le mie idee non coincidono più con quelle del club. Non vado via per soldi”

Vincenzo Vivarini annuncia l’addio al Catanzaro. Una notizia che avevamo anticipato nella giornata di ieri. Il tecnico saluta con le seguenti parole: “Con Noto abbiamo avuto un incontro cordiale di grande rispetto in cui abbiamo espresso i nostri programmi e le nostre idee che purtroppo non coincidevano”, le parole di Vivarini riportata da La Nuova Calabria. “Io amo Catanzaro con tutti i suoi risvolti e vi assicuro che non è una questione di soldi, è una questione di lavoro. Catanzaro, i suoi tifosi e la proprietà Noto rimarranno sempre nel mio cuore”.

Come anticipato, per Vivarono si può materializzare qualche altra pretendente per Vivarini in A, per esempio l’Empoli (e sarebbe un ritorno) dentro una lista di candidati nel caso in cui Nicola fosse liberato per il Cagliari. E Giulini ha alzato il pressing per arrivare a una svolta.

Foto: sito Catanzaro