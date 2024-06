Esclusiva: Pippo Inzaghi-Bari, contatti vivi. E oggi Vivarini…

Il Bari deve scegliere il nuovo allenatore dopo l’insediamento – che avevamo anticipato – del nuovo direttore sportivo Magalini. Nelle ultime ore il Bari ha provato a rilanciare per D’Aversa che mantenuto la parola data al Cesena in caso di scelta di andare in B. E il Bari ha avuto nuovi contatti con Pippo Inzaghi che potrebbe avanzare nelle prossime ore. Anche il Pisa aveva cercato Inzaghi, ma ora sta valutando altre situazioni (compreso Viali) prima di prendere una decisione definitiva. Occhio alla variabile Vivarini che oggi incontrerà la proprietà: l’allenatore ritiene chiuso il suo ciclo a Catanzaro, malgrado un contratto fino al 2025, ma non è stato liberato per andare in Serie B (il Sassuolo lo aveva cercato e ha ripiegato su Grosso) e fin qui ha sempre sostenuto che lo avrebbe fatto solo in caso di proposta dalla A. Ma se gli scenari cambiassero, l’incontro di oggi chiarirà molte cose, le offerte per Vivarini non mancherebbero: a partire da Magalini per il Bari e non solo… Nel frattempo si può materializzare qualche altra pretendente per Vivarini in A, per esempio l’Empoli (e sarebbe un ritorno) dentro una lista di candidati nel caso in cui Nicola fosse liberato per il Cagliari. E Giulini ha alzato il pressing per arrivare a una svolta.

