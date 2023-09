Vittorio Agostinelli in arrivo a Lecco: prestito secco dalla Fiorentina

Ve lo avevamo anticipato ieri, il Lecco ha chiuso un colpo per il centrocampo. Si tratta di Vittorio Agostinelli, centrocampista classe 2002, che arriva in prestito secco dalla Fiorentina. Gli ultimi dettagli sono stati sistemati dal suo agente Paolo Paloni, proprio in questi minuti Agostinelli sta viaggiando alla volta di Lecco. Ieri mattina la richiesta del club neo-promosso in Serie B, in serata il via libera. Foto: logo Lecco