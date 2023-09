Sfumata la possibilità di avere Frigerio che il Foggia non intende cedere, il Lecco ora è in contatto con la Fiorentina per il centrocampista Vittorio Agostinelli, classe 2002. Una corsa contro il tempo per provare a raggiungere gli accordi, il profilo piace al club neo-promosso in B.

Foto: logo Lecco