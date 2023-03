Vitor Roque: “Futuro? Viene prima il presente. Non ho un club preferito”

Vitor Roque è l’ultimo gioiello esploso in Brasile. Attaccante diciottenne, classe 2005, dell’Athletico Paranaense ma che piace già tanto in Europa. Nei prossimi mesi potrebbe scatenarsi un’asta per il calciatore che è già stato convocato con la Nazionale brasiliana in seguito al trionfo ottenuto – risultando capocannoniere con sei reti – nel Sudamericano Sub 20. Alcune parole del calciatore che ha rilasciato un’intervista ad AS: “Futuro? Cerco di concentrarmi più sul presente, perché oggi è più importante di domani. Il mio destino è nelle mani di Dio, quindi continuo a lavorare con umiltà. Il mio futuro sarà il risultato del lavoro di oggi. Non mi interessa ciò che accade fuori dal campo. Non ho un club preferito, quindi lascio che sia. Penso che il presente con il Paranaense sia più importante in questo momento per me”.

Champions League: “Tutti i calciatori sognano di giocarci. Continuerò a lavorare per realizzare questo sogno”.

Idoli: “Il mio brasiliano preferito è Neymar, poi ammiro Cristiano Ronaldo per il suo lavoro e Halaand perché è un bomber nato”.

Foto: Instagram Vitor Roque