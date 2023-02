VITOR ROQUE, LA NUOVA PERLA BRASILIANA

Dopo Endrick passato nei mesi scorsi al Real Madrid, il Brasile è già pronto a dare al mondo del calcio un nuovo gioiello: Vitor Roque, funambolo dell’Athletico Paranaense classe 2005, protagonista con la Seleçao nel Mondiale Under20 con 6 reti (e 1 assist) in 5 presenze.

Non certamente un fisico statuario per un centravanti con i suoi 172 cm di altezza. Ma, in compenso, ha un mancino molto educato ed una grande duttilità nei ruoli offensivi. Infatti può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, giocando da prima punta ma anche da ala sinistra o ala destra a piede invertito in un ipotetico tridente. Capace di segnare (come dimostrano i suoi dati nel Mondiale in Colombia) che di fornire assist ai suoi compagni.

Nato nel 2005 a Timoteo, comune dello Stato del Minas Gerais, Inizia il suo percorso nel mondo del calcio tra America e Cruzeiro, dove arriva anche il suo esordio tra i professionisti. In queste prime parentesi colleziona 29 presenze mettendo a segno 5 gol e 1 assist.

Ad aprile viene notato dall’Athletico Paranaense, che ad aprile decide di acquistarlo. Nella sua brevissima carriera, ha anche esordito in Copa Libertadores, accumulando già 7 gettoni, 2 reti e altrettanti assist. Inoltre, a soli 17 anni, sembra anche già essere nell’orbita della nazionale maggiore, tanto che il ct Tite lo aveva inserito nei preconvocati per Qatar 2022.

Il suo talento ha già conquistato l’interesse dei top club europei, con Paris Saint-Germain e Barcellona pronti a portarlo in Europa. In particolar modo i blaugrana che lo vorrebbero portare in Spagna per assicurarsi l’erede di Lewandowski. E magari rispondere ai nemici di sempre dei Blancos che si sono assicurati Endrick nei mesi passati