Visite mediche in corso di Koulibaly a Riyad. Sarà un giocatore dell’Al-Hilal

Koulidou Koulibaly sarà un giocatore dell’Al-Hilal. Il centrale senegalese lascerà il Chelsea dopo una sola stagione. Come raccontato, la ricca offerta araba, ha sbaragliato qualsiasi concorrenza per il giocatore ex Napoli.

Come riporta Taggat, l’ex centrale del Napoli ha raggiunto Riyad e in questi minuti si sta sottoponendo alle visite mediche per concretizzare il suo trasferimento nella Saudi Pro League.

Foto: Instagram personale