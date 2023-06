Koulibaly sempre più convinto dell’Al-Hilal. Ecco la possibile tempistica

Kalidou Koulibaly è sempre più convinto di accettare la mega proposta dell’Al-Hilal, contratto triennale per una cifra complessiva non lontana dai 90 milioni. KK deciderà tra qualche giorno, ma si sta sempre più mentalizzando verso un futuro in Arabia dopo una sola stagione con la maglia del Chelsea. Nei prossimi giorni Koulibaly dovrebbe essere a Napoli per un matrimonio, nel frattempo la trattativa con l’Al-Hilal sta avanzando.

Foto: Twitter Chelsea