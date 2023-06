Virtus Entella, Gozzi saluta la bandiera Paolucci

Il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, in una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club, ha voluto salutare il capitano di centinaia di battaglie, Andrea Paolucci, che assieme ad altri 5 giocatori ha detto il suo addio alla società chiavarese questo 30 giugno: “Andrea Paolucci è stato un capitano carismatico, leader e uomo simbolo dei principi e dei valori della società, persona perbene e calciatore modello. Ha disputato cinque stagioni con la maglia della Virtus Entella dimostrando di essere un vero combattente nell’accezione più lusinghiera del termine, incarnando il dna del club, lottando su ogni pallone in tutte le gare con la ferocia e il carattere di chi non si arrende mai. Avremmo voluto continuare ancora insieme, ma come gli ho detto quando mi ha anticipato con sofferenza la sua decisione, quando ci si lascia guardandosi negli occhi con affetto e riconoscenza i legami restano forti e profondi. Grazie di cuore e un grande in bocca al nostro capitano e a tutti quei giocatori che non faranno più parte della nuova Virtus Entella. Io e la società faremo sempre il tifo per voi. Con stima e gratitudine. Il Pres”.

Twitter Virtus Entella