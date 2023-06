Ufficiale: la Virtus Entella saluta Paolucci, Pellizzer, Borra, Morosini, Barlocco e Ramirez

La Virtus Entella attraverso un comunicato sul proprio sito ha voluto salutare e omaggiare 6 giocatori a cui non verrà rinnovato il contratto per la prossima stagione. Si tratta di Andrea Paolucci, Michele Pellizzer, Daniele Borra, Leonardo Morosini, Luca Barlocco e Gaston Ramirez. Questa la nota d’addio: “Oggi 30 giugno si chiude ufficialmente la stagione sportiva. Alcuni giocatori in scadenza di contratto non faranno più parte della rosa che parteciperà al prossimo campionato, ma ad ognuno di loro va il nostro grazie e un sincero augurio per un futuro ricco di soddisfazioni umane e professionali. In cima alla lista naturalmente Andrea Paolucci, il capitano. 170 presenze con la maglia biancoceleste, un leader vero, dentro e fuori dal campo. Simbolo e punto di riferimento, è entrato nel cuore di tutti noi. Ha scritto pagine importanti con la maglia della Virtus Entella anche Michele Pellizzer. 236 partite, 8 stagioni in biancoceleste, 5 delle quali in serie B. Il giocatore con più presenze nella cadetteria. Professionista esemplare, giocatore di spessore. Pieno di ricordi e di emozioni è stato anche il percorso di Daniele Borra durato ben 11 anni. Uno dei primi convittori dell’Entella, figlio della nostra cantera. I prestiti in giro per lo stivale e poi la definitiva consacrazione, qui, con la nostra maglia con tante gare da ricordare. Ricambiamo di cuore il suo bellissimo saluto carico di affetto. E poi c’è Leonardo Morosini. Un ragazzo d’oro, pieno di talento. Entrato fin dal primo giorno in fortissima empatia con tutto l’ambiente biancoceleste. Menzione speciale anche a Luca Barlocco, ragazzo serio, rigoroso, vero professionista dal primo all’ultimo giorno. Per ultimo, ma solo in ordine temporale, Gaston Ramirez, che ha deciso per ora di tornare in Uruguay. Un grande onore averlo visto scendere in campo con la maglia biancoceleste. È stato il primo giocatore ad averlo fatto, dopo aver disputato un Mondiale. Non dimenticheremo mai il suo tocco di palla e la sua classe infinita. Un grande in bocca al lupo di cuore ad ognuno da tutta la Virtus Entella!”

Foto: Sito Virtus Entella