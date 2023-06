Vinicius Jr denuncia: “Un mio amico ieri è stato insultato e umiliato all’ingresso dallo stadio”

Vinicius Jr ha raccontato ad alcuni giornalisti l’episodio di razzismo che ha subito ieri sera allo stadio un suo amico durante Brasile-Guinea. Ricordando che la nazionale verdeoro per l’occasione indossava una maglia “total black” proprio per sensibilizzare la lotta a questa tematica. Ecco le sue parole: “Mani in alto, questa è la mia arma per te, è stato detto al mio amico. Mentre io giocavo con la storica maglia nera e mi commuovevo, il mio amico è stato umiliato e insultato all’ingresso dello stadio. Un trattamento triste, nessuno di loro credeva ai propri occhi. E’ stati disgustoso. Ma chiedo ai responsabili: dove sono le immagini delle telecamere di sicurezza?”.

Foto: Instagram Vinicius