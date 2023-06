Brasile: inedita maglia nera in amichevole per combattere il razzismo

L’iniziativa è stata ideata da Vinicius Jr e nell’ultima amichevole è stata messa in atto, il Brasile in segno di protesta agli episodi di razzismo è sceso in campo con un inedita maglia nera. Nel facile successo per 4-1 contro la Guinea giocato sul campo dell’Espanyol il Brasile ha mandato un forte messaggio in difesa dell’attaccante del Real Madrid. A fine partita poi la Federcalcio brasiliana ha mandato un breve messaggio sui propri social: “Non giochiamo con il razzismo”.

Foto: IG Brasile