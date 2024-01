Vinagre-Verona: la sorpresa del 17 gennaio diventa ufficiale

Un nome a sorpresa a per la fascia del Verona: Ruben Vinagre. Ve lo avevamo anticipato il 17 gennaio, confermando il giorno dopo che la trattativa sarebbe andato in porto. Il comunicato del club: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione – da Sporting Lisbona le prestazioni sportive del difensore portoghese Ruben Vinagre. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Ruben, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.

Foto: Instagram Hellas Verona