Villas Boas (pres. Porto): “Conceicao? Se c’è qualcosa che vale la pena valutare, lo valuteremo. Come promesso”

Villas-Boas, presidente del Porto, è stato intercettato durante l’inaugurazione della Casa del Porto a Ponte da Barca ha così parlato di Francisco Conceicao: “Ho parlato con lui e parlo con tutti i giocatori. Vogliamo proteggere i nostri gioielli. Francisco è una risorsa del Porto, un giocatore amato dai tifosi, come si vede nella presentazione. Siamo perfettamente consapevoli del suo valore, di ciò che rappresenta e di quello che può darci in questo percorso. Non rinunceremo a Francisco per proposte che ci sembrano del tutto insensate. Così è stato in questa fase. Se c’è qualcosa che vale la pena valutare, lo valuteremo, come avevamo promesso a Francisco in quella conversazione”. Ricordiamo che sul calciatore è forte l’interesse della Juventus.

Foto: instagram Conceiçao