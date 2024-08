Il retroscena: perché Francisco Conceicao ha voglia di lasciare il Porto

Francisco Conceicao ha scelto la Juventus e il Porto vuole accontentarlo. Abbiamo twittato così diversi giorni fa, dopo le proiezioni svelate nelle scorse settimane e relative all’esterno classe 2002 dall’indiscutibile talento. Ma perché Francisco vuole lasciare il Porto? Perché anche la vicenda traumatica che ha coinvolto suo papà Sergio, allenatore del club prima dell’avvento di Villas Boas al vertice, ha lasciato il segno. Non sono stati giorni e settimane semplici, lui si sente pronto per una nuova esperienza, ha già detto no se altri club e confida di poter essere accontentato. La valutazione è di circa 30 milioni, il prestito con diritto di riscatto non basta, bisogna viaggiare verso un obbligo che accontenti il Porto e che non lasci dubbi sul futuro del giovane Conceicao. E Francisco spera davvero di essere accontentato, lui ha già scelto la Juve e il suo futuro lontano da casa…

Foto: instagram Conceiçao