VILHENA: TALENTO, ESPERIENZA E PALMARES AL SERVIZIO DELLA SALERNITANA

Olandese classe 1995. È lui, Tonny Vilhena, il profilo individuato dalla dirigenza della Salernitana per rinforzare con decisione il centrocampo di mister Nicola. Atteso dalle visite mediche, Salerno è così pronta ad accogliere una pedina potenzialmente fondamentale nello scacchiere granata.

Si parla un gran bene di Vilhena già da diversi anni ed è stato seguito in passate sessioni di mercato da Inter, Milan e Sampdoria tra le altre. Ne 2012 è stato inoltre inserito da Don Balon nella speciale lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991. Insomma, uno da non sottovalutare.

Nato a Maassluis, Olanda, il 3 gennaio 1995, Vilhena cresce nelle giovanili del Feyenoord fino ad approdare nella prima squadra biancorossa dal 2012. A Rotterdam giocherà e vincerà tanto, togliendosi le più grandi soddisfazioni possibili per un calciatore olandese in patria. Una Eredivisie (2016-’17), due Coppa d’Olanda (2015-’16 e 2017-’18) e due Supercoppe olandesi (2018 e 2019). Il tutto impreziosito da ben 258 presenze, 41 gol e 29 assist, oltre ad aver giocato nelle massime competizioni europee tra Champions ed Europa League.

Chiusa l’esperienza olandese, Vilhena prende le valige in mano e sceglie il Krasnodar in Russia come nuova tappa della sua carriera dal 2019 fino alla prima metà della passata stagione. 79 partite giocate, 9 reti e 8 gol fanno inizialmente di lui un titolare della squadra, ma lo scorso gennaio viene ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Espanyol. Gettato nella mischia, a Barcellona riesce a giocare in 17 occasioni e a realizzare 1 gol, a testimonianza di come si adatti facilmente a nuovi campionati e sia subito performante.

I club hanno visto una crescita costante per Vilhena, che anche lato nazionale ha avuto le sue belle soddisfazioni. Con l’under 17 vince due Europei di categoria (2011 e 2012) e riesce anche ad esordire tra i grandi. La maglia dell’Olanda la veste per la prima volta nel 2016 in amichevole contro l’Austria, dopo aver figurato tra i pre-convocati per il mondiale 2014 senza però far parte della spedizione.

Esperienza in più campionati, talento comprovato e una bacheca impreziosita da grandi trofei. Tutto al servizio della Salernitana, dunque. Vilhena rappresenta così un ottimo rinforzo per i campani. Da centrocampista centrale, ma all’occorrenza anche avanzato sulla trequarti, potrà certamente dare un gran contributo alla sua nuova squadra.

