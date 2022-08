Un nuovo centrocampista per la Salernitana. Confermate le voci per Tonny Vilehna, lanciate da Tutto Salernitana alle 13,32. Il centrocampista classe 1995, in passato nel mirino di alcuni club italiani, arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto. Nelle prossime ore Vilhena sarà a Salerno per le visite.

Foto: situo ufficiale Feyenoord