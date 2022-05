Vieri: “La Juventus ha fatto soprattutto partite brutte, Allegri deve farla giocare meglio”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“, Christian Vieri ha commentato la stagione della Juventus: “Alla Juventus serve comprare? E chi, Messi e Neymar? Da comprare non c’è granché, dunque serve giocare molto meglio. Niente scuse: la Juve è fortissima, se non è la più forte del campionato siamo lì, dunque l’allenatore deve farla giocare meglio. Deve, sì: per la Juve è un dovere e invece quest’anno ha fatto soprattutto partite brutte“.

Foto: Twitter Juventus