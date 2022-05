Vieri: “Dybala via dalla Juve? Nessuno è insostituibile, ora bisogna voltare pagina”

Christian Vieri, raggiunto dai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” ha detto la sua su Paulo Dybala che, come noto, lascerà la Juventus: “Se è un errore per la Juve perdere Dybala? Nessuno è insostituibile e arriva un momento in cui i club devono prendere una decisione e andare avanti: hanno preso questa, ora si gira pagina. Farebbe bene l’Inter a prenderlo? Non so, ma non potrebbe essere il sostituto di Lautaro. Lui e Lautaro insieme? Nel 3-5-2 Dybala dovrebbe stare davanti, da seconda punta, e invece a lui piace andare in giro. Ma ci penserà Inzaghi, semmai“.

Foto: Twitter Juventus