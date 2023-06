Vicario saluta l’Empoli: “Mi avete fatto sentire parte di una piccola ma enorme famiglia”

Dopo l’ufficialità di ieri del passaggio al Tottenham, operazione che avevamo anticipato, Guglielmo Vicario saluta l’Empoli attraverso un lungo post sul proprio profilo Instagram: “Va bene, lo ammetto, non so da dove cominciare. Emozioni, tante, tantissime. Gratitudine, tanta, tantissima. Lavoro, tanto, mai troppo. Penso di dover partire da qui, da questi tre concetti, per arrivare a dirvi con il cuore in mano un grazie che non sarà mai grande abbastanza da poter soddisfare tutto l’amore che mi avete trasmesso in questi due anni. Empoli… mi avete fatto sentire parte di una piccola ma enorme famiglia con valori umani che ti entrano dentro profondamente e ti segnano per tutta la vita. Indelebili. Come questi ultimi due anni… Storici. Un cuore azzurro, il mio, che non smetterà mai di battere e supporterà questa squadra, questo popolo anche da lontano… ve lo prometto, per sempre. Sarà un legame indissolubile, il Nostro”.

Foto: Instagram Vicario