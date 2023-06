Ora è anche ufficiale: Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore del Tottenham

Adesso è anche ufficiale, confermata l’anticipazione di Michele Criscitiello per Sportitalia: Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore del Tottenham. Contratto fino al 2028 e maglia numero 13 per il portiere italiano agli Spurs. Di seguito il comunicato del club londinese: “Siamo lieti di annunciare la firma di Guglielmo Vicario da Empoli, soggetto a nulla osta internazionale e permesso di lavoro. Il nazionale italiano ha firmato un contratto con il Club che durerà fino al 2028 e vestirà la maglia numero 13. Nato a Udine, in Italia, Guglielmo ha trascorso i suoi primi anni con Bearzi, unendosi alla squadra giovanile dell’Udinese nell’agosto 2013, prima di un prestito di una stagione con Fontanafredda durante la stagione 2014/15, dove ha collezionato un totale di 30 presenze. Portiere imponente con la capacità di giocare da dietro, Guglielmo si è trasferito a Venezia nell’agosto 2015, facendo 89 presenze in tutte le competizioni per la squadra italiana, mantenendo 28 clean sheet e, nel 2016/17, ha aiutato il club a guadagnare la promozione in Serie B, conquistando anche la Coppa Italia Lega Pro“.

Foto: Instagram Tottenham