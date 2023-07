Via libera agli inglesi comunitari: cosa cambia adesso

La FIGC ha comunicato che i calciatori svizzeri e inglesi sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Una svolta importante perché consentirebbe alla Lazio di tesserare Hudson-Odoi (un profilo che, come anticipato, piace molto) senza occupare uno slot da extracomunitario. Hudson-Odoi è corteggiato da due club inglesi (Fulham compreso), ma ora la Lazio potrebbe decidere di affondare. Il posto libero potrebbe consentire alla Lazio di perfezionare la trattativa Zakharyan, considerato un grande investimento per il futuro. E non escludiamo che possa comunque arrivare un’altra mezzala di spessore. Il comunicato della FIGC è una notizia importante anche per il Milan che aveva tesserato Loftus-Cheek e che adesso ha un posto libero per un eventuale extracomunitario.

Foto: Instagram Hudson-Odoi