La nota della Figc: “I calciatori britannici sono cittadini comunitari già da questa stagione”

La Figc, tramite un comunicato stampa, ha reso noto che i calciatori britannici sono cittadini comunitari già da questa stagione, come avviene per i calciatori svizzeri. Di seguito la nota della Federazione: “Il Consiglio Federale − nella riunione del 24 luglio 2023; − vista la richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di equiparare i calciatori professionisti di nazionalità britannica ai cittadini comunitari; − ritenuta condivisibile la proposta; − visto il Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023; − visto l’art. 27 dello Statuto federale ha deliberato di modificare la lettera G) del Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023 come di seguito riportato. G) I calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024”. La norma rappresenta un vantaggio per molte squadre, ad esempio per la Lazio che segue Hudson-Odoi.

Foto: Twitter Figc