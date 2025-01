“Vi spiego perché sto cedendo Lescano all’Avellino”: Antonini conferma tutto!

Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha confermato la nostra esclusiva delle 02,16 relativa alla cessione di Facundo Lescano all’Avellino. E anche le motivazioni che hanno portato alla clamorosa svolta. Questo il suo tweet pubblicato nella notte: “Ho deciso di aprire alla cessione di Facundo Lescano all’Avellino. Per una precisa richiesta del giocatore, che si è manifestato direttamente con me, dopo la partita contro il Rimini, sull’intenzione di abbandonare subito la squadra per divergenze insostenibili a suo dire con lo staff tecnico. Confrontandomi con Peppino (Pavone) ed Eziolino (Capuano) abbiamo ritenuto non ci fossero estremi per trattenerlo. Se Avellino accetterà le nostre condizioni chiaramente indicate sia alla dirigenza che al suo procuratore, Lescano diventerà loro giocatore e noi entro la fine del mercato individueremo il suo sostituto. Rilascerò un comunicato ufficiale alla fine del calcio mercato che credo renderà edotti i più a Trapani sul perché ci trovassimo, con la squadra che era stata costruita, al nono posto in classifica. Una delle massime della mia vita è sempre stata il Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma (de Lavoisier)”.

FOTO: sito Trapani