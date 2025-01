Esclusiva: Avellino, che colpo! C’è l’accordo per Lescano

L’Avellino ha chiuso un colpo importantissimo per le sue ambizioni. Nella notte ha preso Facundo Lescano, attaccante argentino fin qui autore di 17 gol con il Trapani nel girone C di Serie C. Operazione da 900 mila euro, definita tra i due club dopo un vertice a sorpresa che si è chiuso poco prima delle due di notte. Lescano aveva spinto per essere ceduto a seguito una discussione con l’allenatore Capuano dopo la semifinale di Coppa Italia contro il Rimini, chiedendo espressamente al presidente Antonini di andar via. Il numero uno del club ha ritenuto opportuno non trattenerlo, ancor prima di individuare il sostituto, e ha dato il via libera all’Avellino. L’accordo è totale, presto si organizzeranno le visite in modo da mettere Lescano a disposizione di Biancolino.



Foto: Instagram Lescano