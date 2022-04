Verratti nell’Eliseo del calcio: punta un altro record con il PSG

Come raccontato pochi giorni fa, l’ennesima vittoria in Ligue 1 con il Paris Saint-Germain ha reso Marco Verratti il calciatore con più campionati vinti nella storia del massimo torneo francese. Un premio al rendimento, alla continuità ma soprattutto al talento del centrocampista ex Pescara, oramai entrato nell’Eliseo del calcio. Non finiscono qui le possibilità di scrivere la storia dato che, sottolinea “La Gazzetta dello Sport“, il classe ’92 ha la possibilità di puntare anche il record di presenze con il PSG di Jean Marc Pilorget, a quota 435, stabilito tra il 1975 e il 1989: gliene mancano 62.

Foto: Twitter PSG