Verratti leggenda francese. È il calciatore con più Ligue 1 della storia

Marco Verratti è entrato ieri sera nella storia del Psg e della Ligue 1. L’ex Pescara ha trionfato nuovamente in campionato, raggiungendo così l’ottavo campionato vinto con i parigini in carriera (decimo in totale per il club di Al-Khelaifi). Nessuno come lui: ora Verratti guida questa speciale classifica, risultando il calciatore più vincente di sempre del massimo campionato francese. L’italiano si mette dietro in un sol colpo calciatori del calibro di Juninho, Thiago Silva, Marquinhos, Coupet, Govou, Larqué e Revelli, tutti fermi a quota 7. La stessa società del Psg, col decimo titolo, è ora quella che ne ha conquistati di più insieme al Saint-Etienne.

FOTO: Facebook Psg