Verratti-Al Arabi: la svolta è sempre più vicina. E la rivalità tra proprietà…

Le notizie sono tre. Partiamo dall’ultima: Marco Verratti è sempre più vicino all’Al Arabi, operazione da 50 milioni, l’annuncio non dovrebbe tardare e soltanto contrattempi – fin qui non previsti – potrebbero far saltare un’operazione in stato avanzato da almeno 72 ore. In fondo le parole di Luis Enrique e l’esclusione dalla lista Champions erano state sentenze inappellabili. Ulteriore indizio il fatto di non aver giocato alcuna partita da titolare con il Paris Saint-Germain dall’inizio dalla Ligue1, al punto che il rinnovo di contratto fino al 2026 firmato lo scorso dicembre (non due anni fa) non ha avuto alcun tipo di incidenza. La decisione di cederlo è stato irremovibile. Le altre due notizie sono strettamente collegate. La prima: non era vero che Marco avrebbe pensato a riposarsi piuttosto che alle offerte allettanti e provenienti fuori dall’Europa, come sostenuto qualche mese fa da Rafaela Pimenta. I fatti non depongono a favore di quella dichiarazione. La seconda notizia, confermata, è che il PSG ha fatto di tutto per non cederlo ai rivali dell’Arabia, preferendo piuttosto un “parcheggio” in Qatar, tanto per restare in… famiglia. E la rivalità ha fatto la differenza, come vi avevamo raccontato a fine luglio. Il PSG ha tenuto alto il prezzo del cartellino, non a caso lo cederà per circa 50 milioni. Per gli arabi dell’Al Hilal e dell’Al Ahly la base era stata di almeno 80 milioni per scoraggiarli (com’è accaduto) e per arrivare alla svolta che potrebbe consumarsi nelle prossime ore.

Foto: Instagram Verratti