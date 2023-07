Il retroscena: Verratti ha detto sì all’Al Hilal. La rivalità incide sul cartellino

La clamorosa irruzione dell’Al Hilal che vi avevamo anticipato oltre un mese fa, ha portato Marco Verratti a dire si al club arabo dove troverebbe Koulibaly e Milinkovic-Savic. Ma la rivalità tra i club, meglio ancora la proprietà qatariota non vuole fare sconti sul cartellino. Vi avevamo parlato di una base iniziale, come richiesta, di 80 milioni almeno quasi come se fosse una provocazione. Quella base può scendere di molto ma, almeno per ora, Il PSG non intende liberare Verratti senza un esborso che possa assomigliare come minimo a quello versato alla Lazio per Milinkovic-Savic (oltre 40 milioni). A Verratti è stato proposto un ricco triennale, operazione condotta dall’intermediario Maxwell. Verratti ha detto sì e confida di essere presto liberato, la scelta lui l’ha fatta. Ora serve che il PSG venga accontentato sul cartellino.

Foto: Twitter PSG