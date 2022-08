Verona: il giorno di Hrustic, visite in corso

Nuovo colpo a centrocampo per l’Hellas Verona, come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri. Ajdin Hrustic, calciatore classe ’96, ha appena iniziato le visite mediche con la società gialloblù, prima di firmare il contratto che darà il via a una nuova esperienza in Serie A. L’australiano, nella scorsa stagione, ha alzato al cielo l’Europa League con l’Eintracht Francoforte, collezionando 28 presenze tra Bundesliga e, per l’appunto, competizione europea. Inoltre, vanta 12 gare con la propria nazionale.

Foto: Instagram Hellas Verona