Hrustic al Verona: confermate le fonti tedesche

Ajdin Hrustic si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Hellas Verona. Una notizia arrivata nel tardo pomeriggio dalla Germania e che ha trovato conferme questa sera. Il calciatore è pronto a lasciare l’Eintracht Francoforte per circa 500 mila euro (Hrustic è in scadenza 2023 con il club tedesco). Operazione in dirittura d’arrivo, domani il calciatore potrebbe già svolgere le visite mediche con gli scaligeri. Centrocampista australiano, classe 1996, la scorsa stagione ha collezione 28 presenze con l’Eintracht tra Bundesliga ed Europa League, mettendo a segno 2 gol. Inoltre, vanta anche 12 presenze con la propria nazionale.

Foto: Instagram Hrustic