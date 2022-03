Vernydub: “Putin una copia di Hitler, non diventerà mai imperatore del mondo”

Ha sorpreso in molti la decisione di Vernydub di arruolarsi con l’esercito ucraino. Alla guida dello Sheriff Tiraspol, in questa stagione, il tecnico ucraino aveva battuto il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Vernydub ha spiegato la sua decisione ai media locali: “Andrà tutto bene, siamo invincibili. Per il momento ci stiamo formando una brigata di artiglieria. Non so quando andremo sul fronte, né dove. Ma sono pronto a difendere il Paese. A Zaporozhye ho visto quante persone stanno lasciando l’Ucraina. È un disastro, io ho deciso di non cedere al panico e combatterò per la mia famiglia. Putin non diventerà mai imperatore del mondo. È una copia di Adolf Hitler e la sua propaganda sembra quella di Goebbels”.

FOTO: Sito Sheriff