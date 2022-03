A settembre la vittoria al Bernabeu, ora Vernydub si arruola per difendere il suo paese

Alla guida dello Sheriff Tiraspol, in questa stagione, il tecnico ucraino Yuriy Vernydub si era tolto enormi soddisfazioni: l’allenatore aveva infatti battuto il Real Madrid al Santiago Bernabeu e chiuso terzo un complicato girone di Champions in cui erano presenti anche Shakhtar Donetsk e Inter, ottenendo il pass per i playoff di Europa League persi ai calci di rigore contro il Braga.

Stando a quanto riportato dal portale ucraino Zorya Londonsk, che ha pubblicato una sua foto con addosso le insegne militari, ora l’allenatore avrebbe deciso invece di arruolarsi per difendere il suo paese, la cui integrità è minacciata dall’invasione russa partita nella giornata di giovedì.

Non si tratta del primo esponente del mondo del calcio ad impegnarsi per la vittoria del conflitto. Seppur senza vestire la divisa militare, anche il calciatore ucraino Andriy Yarmolenko ha deciso di inviare un’importante somma in denaro per aiutare l’esercito coinvolto in battaglia.

Foto: Sito Ufficiale Champions League