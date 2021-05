Ventura: “Spalletti al Napoli? Ha il fuoco dentro, per me è la persona giusta”

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Giampiero Ventura ha parlato del Napoli e dell’ipotesi Spalletti, con il tecnico ex Inter in pole come abbiamo scritto poco più di un’ora fa. Ecco le parole di Ventura: “Dopo due anni di pausa, immagino che Spalletti, che allenai anni fa, abbia oggi il fuoco dentro. Ha esperienza e gli faccio un grande in bocca al lupo se dovesse essere scelto per guidare il Napoli, per me è la persona giusta. Chi ha provato a cambiare il modulo con i tre attaccanti, nel Napoli, è poi tornato sui propri passi. Per questo credo che l’aspetto legato ad Insigne e agli altri componenti dell’attacco possa influire nella scelta del tecnico. Sento parlare del mondo Allegri, del mondo Sarri, del mondo Spalletti, quando bisognerebbe parlare solo del mondo Napoli. Il club ha strutturato una rosa importante, tra le prime tre del campionato italiano, che ogni allenatore vorrebbe allenare. Zappacosta è maturato tantissimo, fa goal, è cresciuto moltissimo, è un calciatore importante ed il Napoli farebbe benissimo a prenderlo”.

Foto: Sito ufficiale Salernitana