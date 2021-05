Il retroscena: Spalletti-Napoli, pole rafforzata. Malgrado un no a sorpresa di ieri

Luciano Spalletti e il Napoli: quanto vi abbiamo anticipato ieri rafforza oggi la sua posizione in pole per il Napoli. Tutto questo malgrado un no incassato ieri da De Laurentiis, un no a sorpresa da parte di un allenatore che in passato aveva fatto parte dello staff di Spalletti. Ma cambia poco, si troveranno altre soluzioni, Spalletti ha voglia ed entusiasmo per ripartire.

De Laurentiis è imprevedibile, ma questa oggi è la strada. Aspettiamo per precauzione? Certo, ma – ripetiamo – la strada è questa.

Simone Inzaghi? Oggi incontra la Lazio, può essere il piano B dell’Inter in caso di addio (quasi annunciato) di Conte. Max Allegri? E’ sempre stato un pallino di De Laurentiis, ma da lunedì aspetta la Juve e sa che Marotta potrebbe chiedergli di andate all’Inter (la Juve si è già mossa e parte da questo vantaggio). Galtier? Vale il discorso di ieri, era in una lista non in cima alla lista e sta facendo scelte diverse. Quindi, pole rafforzata per Spalletti al Napoli, malgrado l’imprevedibilità di De Laurentiis.

Foto: Twitter Inter