Venezia-Hellas Verona, i convocati di Zanetti

Qui di seguito i convocati di Zanetti in vista del derby veneto Venezia-Verona, importantissimo in ottica salvezza. Out anche Faraoni e Magnani, a un passo dal Palermo come raccontatovi negli ultimi giorni.

Portieri: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli, 98 Magro.

Difensori: 4 Daniliuc, 15 Okou, 42 Coppola, 38 Tchatchoua, 82 Corradi, 87 Ghilardi.

Centrocampisti: 6 Belahyane, 8 Lazovic, 12 Bradaric, 17 Sishuba, 20 Kastanos, 21 Dani Silva, 25 Serdar, 31 Suslov, 80 Cisse.

Attaccanti: 7 Lambourde, 9 Sarr, 11 Tengstedt, 14 Livramento, 35 Mosquera, 72 Ajayi.

