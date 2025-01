L’indiscrezione: Magnani-Palermo, il Verona chiede un indennizzo

Giangiacomo Magnani è in scadenza di contratto a Verona e potrebbe lasciare il club in questa sessione di mercato. Il Palermo lo ha puntato, gli offre un contratto lungo e ricco, all’interno di un mercato di spessore (trattativa per Pohjanpalo in stato avanzato, forte interesse per Mazzitelli ma c’è concorrenza in Serie A). Il Verona libera Magnani con un indennizzo, in giornata nuovi dialoghi.

Foto: Magnani Instagram