Veerman: “Vorrei andare all’Hellas ma l’Heerenveen chiede una cifra folle”

Il giovane Joey Veerman torna a parlare del suo desiderio di trasferirsi in Italia, per la precisione, a Verona, sponda Hellas. Purtroppo per lui, però, il suo attuale club, l’Heerenveen starerebbe cercando di complicare il suo trasferimento. Ecco quanto riportato dall’intervista rilasciata dal centrocampista al Voetbal international:

“Penso che l’Hellas abbia fatto un’offerta molto ragionevole, ma quando sento cosa chiede l’Heerenveen, diventa complicato. Dopo un anno di Coronavirus con gli stadi vuoti, 12 milioni è una follia. Mi dicono che ho contratto per tre anni e che magari mi libereranno l’anno prossimo in base a come andrà la stagione. Sono molto dispiaciuto, perché mi sento pronto ad una nuova sfida. Il piano era quello di poterla trovare già questa estate. Ci sono comunque molti club interessati e l’Hellas è solo uno di questi“.

Foto: Instagram giocatore