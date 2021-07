Veerman vuole il Verona, parole inequivocabili. Ora…

Il centrocampista dell’Heerenveen, Joey Veerman, ha le idee chiare per il suo futuro: vuole andare a giocare all’Hellas Verona. Classe 1998, in due anni con la squadra olandese ha collezionato 53 presenze e siglato 11 reti. Il piatto forte della casa però è la visione di gioco: lanci lunghi al bacio, sponde e assist per i compagni, lo rendono senz’altro un pezzo pregiato da aggiungere alla propria rosa, sopratutto vista la giovane età. Nell’ultima intervista rilasciata al quotidiano olandese Leeuwarder Courant, Veerman ha dichiarato la sua volontà di voler venire in Italia, per la precisione, a Verona, sponda Hellas.

“L’Hellas Verona mi sembra un club molto buono. La scorsa stagione si è classificato decimo in Serie A. Inoltre Verona è una bellissima città, a dieci minuti di auto dal Lago di Garda. Ci andavo in vacanza. È emozionante. Ma vedremo cosa accadrà. Spero che il club trovi presto un accordo con l’Heerenveen. Sono qui da due anni e in quel periodo mi sono davvero divertito. Ma presto avrò 23 anni. È il momento di fare un bel passo avanti nella mia carriera. Sento di essere pronto“.

L’Heerenveen ha fissato il prezzo: per far partire il classe ’98 serviranno 8 milioni più 2 di bonus. Dal canto suo, l’Hellas, è pronta ad offrirne 5 più bonus.